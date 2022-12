Crowdfunding-Tipp "Aelderman": Machtkampf im goldenen Zeitalter der Hanse

Und tatsächlich lockt Aelderman nicht nur mit einem sauber aufgearbeiteten Thema (gut, dass mit Johannes ein Geschichtslehrer unter den Entwicklern ist) und professioneller Grafik (hierzu hat man den professionellen Illustrator Ryan Lowe engagiert). Sondern vor allem mit einem vielversprechenden, ausgeklügelten Mix an Spielmechaniken.

Spielmechaniken

Mit je einem Schiff ziehen die Spieler entlang der Seehandelsrouten los (ein klassisches Worker-Movement-Element), um in den Hafenstädten rund um Lübeck Waren ein- und zu verkaufen. Wer geschickt vorausplant, sichert sich die Einflussmehrheit in den Seezonen – ein Area-Control-Element also.

Besonders stolz ist man auf die innovativen Warenräder), die jeder Spieler sein Eigen nennt: Sie drehen sich im Verlauf der Runden – und legen für jeden Spieler Angebot und Nachfrage in den einzelnen Handelszonen fest.