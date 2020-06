R.I.P-Report: Das Start-up-Sterben

Doch woran erkennen Investoren solche Geschäftsideen – um von vornherein von ihnen abzulassen? Markus Wagner, selbst Gründer mehrerer Unternehmen, Geschäftsführer von i5invest und Business Angel: "Dafür gibt eine Investoren-Checkliste. Ich richte mich aber auch nach meinem Bauchgefühl und meiner Erfahrung." Die Garagen-Gründungsromantik sei für ihn jedenfalls vorbei. Wer heute überleben will, muss ein überaus kompetentes Team und eine noch nie dagewesene Idee haben. Nur zwei von zehn Projekten erfüllen in der Regel dieses Kriterium, so Wagner.

Das Start-up-Sterben und die Angst davor hinterlässt seine Spuren. Die Zahl der innovativen Tech-Gründungen ging im vergangenen Jahr stark zurück (siehe Grafik). Jedoch meint Wagner: "Scheitern ist keine schlechte Referenz." Wer einmal unten war, weiß, was er zu tun hat, um es das nächste Mal nicht so weit kommen zu lassen. "Das Zu-Grabe-Tragen einer Geschäftsidee ist bei den Gründern mit viel Herzblut verbunden. Nach einer kurzen Pause stehen viele aber wieder auf und machen was Neues."