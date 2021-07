Bebauchpinselung für den guten Zweck

Vorm Leopold Museum im Wiener Museumsquartier haben sich die Aktivisten um eine Gruppe von schwangeren Frauen versammelt. Deren Bäuche sind entblößt und bepinselt: natürlich für den guten Zweck. Stellen sie sich in einer Reihe auf, ergibt die Bemalung das Wort "Future". Barbara Busch ist eine der schwangeren Frauen. Sie erwartet ihr Kind in drei Wochen. An der Aktion "Bellypainting" beteiligt sie sich, um auch für ihr Kind eine bessere Welt zu schaffen. Das Event findet im Rahmen eines globalen Aktionstages für eine gerechtere Welt statt.

Anlass dafür ist die UNO-Konferenz "Financing for Developement", die am 13. Juli in Addis Abeba in Äthiopien stattfindet. Auch der österreichische Außenminister Sebastian Kurz wird daran teilnehmen. Dort soll die Vorarbeit für die Erreichung der globalen Entwicklungsziele geleistet werden, über die dann im Herbst in New York verhandelt wird.