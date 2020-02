So verhält man sich bei Gewitter richtig

Runter vom Fahrrad, raus aus dem Wasser, weg mit dem Regenschirm: Wenn kein Gebäude in der Nähe ist, dann nicht auf offenen Flächen stehenbleiben, aber auch nicht hinlegen. Sondern in die Hocke gehen und Kopf einziehen, Füße eng zusammen halten und Arme an die Brust, nicht mit den Knien den Boden berühren. Nicht unter einzelnen Bäumen Unterstand suchen, im Wald am besten in der Mitte zwischen den Bäumen stehen bleiben.