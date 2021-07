Ostösterreich: Strom und Gas werden billiger

Der durchschnittliche Jahresverbrauch der Kunden im Burgenland ist etwa gleich hoch, wie in Niederösterreich (3500 kWh Strom, 20.000 kWh Erdgas). Im Burgenland wird die Preissenkung etwa 60 Euro mehr bringen. Die Stromrechnung soll um 16 Euro niedriger ausfallen. Die Gasrechnung wird um 46 Euro pro Jahr weniger ausmachen.

In Oberösterreich (Energie AG) wurden vergangenen März Rabatte von fünf Prozent gewährt. Energie Steiermark senkte die Energiepreise mit vergangenem April um zehn Prozent. In Vorarlberg (Illwerke/ VKW) werden so wie in Ostösterreich mit 1. Oktober neue Preise in Kraft treten. Die durchschnittliche Ersparnis soll sich pro Jahr auf 15 Euro für Strom und 27 Euro brutto für Gas belaufen. Kärnten und Salzburg planen derzeit keine Preissenkungen, wie die Sprecher von Kelag und Salzburg AG mitteilten und in Tirol entscheide man frühestens im Herst über eventuelle Tarifsenkungen, so der Tiwag-Chef Bruno Wallnöfer.