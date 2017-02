WM-Silberner Feller erhielt in Fieberbrunn Silberbarren

In Videobotschaften wurden sein Landsmann Marcel Hirscher und der Deutsche Felix Neureuther eingespielt, am vergangenen Sonntag bei den Titelkämpfen in St. Moritz vor und hinter Feller Gold- bzw. Bronzemedaillengewinner. Von der Gemeinde Fieberbrunn, dem Tourismusverband und dem Kopfsponsor des 24-Jährigen gab es Silberbarren. In weiterer Folge betätigte sich der Technik-Spezialist selbst an den "Turntables".