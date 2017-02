Walder und Schneeberger gewannen Europacup-Bewerbe

In beiden Konkurrenzen ging durch Johannes Kröll (+0,21 Sekunden) bzw. Nadine Fest (0,69) auch Platz drei an Rot-Weiß-Rot. Dazwischen reihten sich der Schweizer Gian Luca Barandun (0,16) bzw. die Italienerin Federica Sosio (0,46) ein. Die Europacup-Gesamtwertung in der Kombination gewann Fest vor Schneeberger, in der Super-G-Wertung der Herren ist der Tiroler Niklas Köck ein Rennen vor Schluss 20 Punkte zurück Zweiter.

Bei den Damen kam auch die zur Kombination zählende Abfahrt als eigenes Rennen in die Wertung. Die Salzburgerin Sabrina Maier triumphierte und sorgte damit für einen weiteren ÖSV-Sieg.

Ihre Teamkollegin Bianca Venier aus Tirol stürzte in der Abfahrt. Die jüngere Schwester von Vize-Weltmeisterin Stephanie Venier dürfte eine Knieverletzung erlitten haben. Über den Grad sollte laut ÖSV-Angaben eine Untersuchung am Dienstag Aufschluss bringen.

Während nach einigen Europacup-Rennen in Crans Montana dort nun der Damen-Weltcup übernimmt, geht es in Sarntal bis Samstag mit mehreren Bewerben für Damen und Herren weiter.