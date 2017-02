PC-7-Team fliegt nicht Damen-Weltcup in Crans Montana

Grund für die Absage ist der Zwischenfall bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz, bei dem am vergangenen Freitag ein Flugzeug des PC-7-Teams das Zugseil der SRG-Seilkamera touchiert hatte. Teile der schweren "Wingcam" stürzten dabei ins Zielgelände, ohne jemanden zu verletzen. Das Flugzeug konnte nach dem Zwischenfall sicher landen. Insgesamt schrammte man aber haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Eine Untersuchung durch die Militärjustiz ist im Gang.

Aufgrund des Zwischenfalls hatte Bundesrat Parmelin bereits die weiteren geplanten Auftritte des Kunstflug-Teams bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz abgesagt. Der nächste geplante Auftritt in der Westschweiz, wo die Damen von Freitag bis Sonntag zwei Alpine Kombinationen sowie am Samstag einen Super-G bestreiten, ist nun ebenfalls abgesagt worden. Die Umstände des Zwischenfalls in St. Moritz und mögliche Konsequenzen daraus sollen vor weiteren Auftritten des PC-7-Teams geklärt sein, hieß es in der VBS-Mitteilung.