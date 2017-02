Olympiasieger Ernst Hinterseer feiert 85. Geburtstag

Hinterseer wuchs als Bauernsohn in Kitzbühel auf und gehörte der "Goldenen Generation" des K.S.C. an. 1954 wurde er in das österreichische Nationalteam aufgenommen. Bei den Olympischen Spielen 1956 in Cortina d'Ampezzo lief es nicht nach Wunsch. Es reichte nur zu Platz sechs im Riesentorlauf. Vier Jahre später holte er in Squaw Valley in dieser Disziplin Bronze hinter Olympiasieger Roger Staub aus der Schweiz und seinem Landsmann Pepi Stiegler.

Die Krönung folgte dann im Slalom mit Gold vor seinem Clubkollegen Hias Leitner und dem Franzosen Charles Bozon. "Da hat alles zusammengepasst", erinnerte sich der Jubilar im Gespräch mit der APA zurück. 1960 wurde Hinterseer auch zum österreichischen Sportler des Jahres gewählt. Nach dem großen Erfolg beendete er seine aktive Karriere und baute sich eine Frühstückspension in Kitzbühel auf.

Dem Skisport blieb Hinterseer bis heute verbunden. "Ich war heuer schon fast vierzigmal Skifahren", ist Hinterseer stolz auf seine Fitness im Alter. "Es macht mir immer noch sehr viel Freude." Zudem war der Kitzbüheler von 1972 bis 1974 Techniktrainer im ÖSV.

Der Name Hinterseer ist unweigerlich mit dem Skisport verbunden. Auch seine Söhne Ernst jun. und Guido waren erfolgreich. Am bekanntesten ist schließlich Hansi Hinterseer, der bei der WM 1974 in St. Moritz zu Slalom-Silber fuhr und inzwischen ein gefeierter Schlagerbarde ist.

Nur Enkel Lukas schlug aus der Linie. Er entschied sich für Fußball, schaffte den Sprung ins Nationalteam und ist als Stürmer eine Konstante beim deutschen Bundesligist FC Ingolstadt. "Für mich ist es immer ein Vergnügen, mit Guido zu den Heimspielen nach Ingolstadt zu fahren, Lukas macht mich stolz", erzählte der Großvater. Doch Fußball genießt er auch am heimischen Platz in Kitzbühel, wo er Dauergast ist.

Mit der Mär, er sei in der Gamsstadt auf der berühmten Streif aufgewachsen, will Ernst Hinterseer jedoch aufräumen: "Meine Eltern hatten einen Bauernhof in der Stadt. Wir waren bis 1961 nur Pächter der Seidlalm. Dort habe ich nur den Sommer verbracht." Mit der heutigen, berühmten Seidlalm sei das nicht zu vergleichen.

Gefeiert wird am Montag in Kitzbühel. Auch K.S.C.-Kollege Hias Leitner wird mit ihm anstoßen, als einziger der "Goldenen Generation". "Anderl Molterer kann leider nicht kommen (lebt in den USA; Anm.). Schade", bedauerte das Geburtstagskind. Toni Sailer verstarb im Jahr 2009.