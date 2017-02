Kvitfjell-Super-G an Fill vor Reichelt - Jansrud holt Kugel

Zum sechsten Mal in Folge ging die Super-G-Kugel an Norwegen, nach Aksel Lund Svindal (2012 bis 2014) hatten sich Jansrud (2015) und Aleksander Aamodt Kilde (2016) durchgesetzt. Jansrud kann sich beim Finale in Aspen noch das Kristall für die Abfahrtswertung holen, sein einziger verbliebener Konkurrent ist mit 33 Punkten Rückstand Vorjahresgewinner Fill.