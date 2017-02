Hirscher führt ÖSV-Dreifachführung im WM-Slalom an

Mit dem Siebenten Manuel Feller (0,67) befindet sich auch der vierte Läufer aus dem ÖSV-Quartett in Reichweite der Medaillen. Hirscher hat in der Schweiz bereits Gold im Riesentorlauf und Silber in der Alpinen Kombination gewonnen. Der zweite Durchgang beginnt um 13.00 Uhr.