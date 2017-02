Herren-Abfahrt wegen Nebels abgesagt

Wann die Abfahrt neu angesetzt wird, darüber ist noch keine Entscheidung gefallen. Laut Programm findet am Sonntag die Abfahrt der Damen statt (12.00 Uhr), am Montag die Alpine Kombination der Herren (10.00/13.00) und am Dienstag der Teambewerb (12.00). Der Mittwoch ist als Reservetag vorgesehen.