Frankreich Team-Weltmeister vor Slowakei - ÖSV auf Platz 5

Ein Jahr vor der Olympia-Premiere 2018 in Südkorea machte der bei Weltmeisterschaften seit 2005 im Programm befindliche und spannende "Mixed-Teambewerb" beste Werbung für sich selbst. Bei Postkartenwetter wurde aber auch klar, dass groß gewachsene und schwere Athleten bei diesem K.o.-Parallelslalom mit Riesentorlauf-Kipptoren mittlerweile eindeutige Vorteile haben.

Das bekam auch Hirscher zu spüren. Der zuletzt beim City-Event in Stockholm gleich in Runde ins gescheiterte Österreicher musste schon in Runde eins gegen den krassen Außenseiter Belgien seine allererste NTE-Niederlage überhaupt hinnehmen und verlor sensationell gegen Dries van den Broecke. "VDB" ist nur die Nummer 311 in der Slalom-Startliste.

Weil Stephanie Brunner, Katharina Truppe und Manuel Feller danach ihre Duelle gewannen, war der Aufstieg ins Viertelfinale aber nie in Gefahr. Gegen Schweden biss man sich dann aber wie befürchtet die Zähne aus.

Während sich Hirscher trotz einer Laufzeitsteigerung von über einer Zehntelsekunde auch dem 100 Kilo-"Riesen" Andre Myhrer geschlagen geben musste, gelang nur Brunner dank Zeitgleichheit im Duell mit Maria Pietilä-Holmner ein Punkt. Truppe scheiterte gegen Frida Hansdotter allerdings um nur eine Hundertstelsekunde.

"Das war extrem schade", sagte die junge WM-Debütantin aus Kärnten. Nach drei Gold- und zwei Silbermedaillen in den davor fünf NTE-Auflagen blieb die Skination Nummer eins damit erstmals ohne Edelmetall.

Die Schweden scheiterten dann aber nach einem Myhrer-Fehler an Frankreich, besiegten dafür im kleinen Finale Gastgeber Schweiz, der damit ebenfalls leer ausging. Im Finale setzte sich Frankreich mit Tessa Worley, Adeline Baud-Mugnier, Alexis Pinturault und Mathieu Faivre gegen die Slowakei nach einem 2:2 dank besserer Laufzeit durch und holte nach 2011 zum zweiten Mal den Titel in diesem K.o.-Bewerb.

Die erste WM-Medaille für die Slowakei überhaupt hätte dank Veronika Velez-Zuzulova, Petra Vlhva und Co. beinahe gleich auch in Gold geglänzt. "Das war eine tolle Teamleistung. Wenn einer schlecht gefahren ist, hat ihn ein anderer rausgerissen", jubelte Pinturault über die erste französische Medaille in St. Moritz. Auch der Franzose hatte in Runde eins überraschend noch gegen den Russen Pawel Trichischew verloren.

Österreich war zwar als Rekordgewinner an den Start der sechsten WM-Auflage dieses Mixed-Teambewerbs gegangen, aber nicht als zwingender Favorit. Kirchgasser, die erfolgreichste Starterin bei diesem Bewerb überhaupt, sowie Schörghofer hatten wegen Knieproblemen abgesagt. Hirscher war wenige Tage davor noch krank im Bett gelegen und hatte sein Antreten nach Kombi-Silber erst im letzten Moment bestätigt.

Das war für den Salzburger aber keine Ausrede. "Es wird nur immer schwieriger, sich bei diesem Bewerb durchzusetzen. Die Kurssetzung ist sehr speziell, die Flaggen haben hier besonders gut gehalten. Offenbar sind 1,73 Meter zu wenig, um die Stangen oben zu kippen", erklärte der Gewinner von 20 Weltcup-Slaloms und Slalom-Weltmeister von 2013, warum man mittlerweile für diesen Bewerb eine eigene Technik benötigt.

Die "Doppelfaust-Methode" etwa hatte vor allem Myhrer salonfähig gemacht. "Ich hab's auch probiert, aber gleiche eine auf's Maul bekommen", erzählte Hirscher. "Einer wie Myhrer spürt das wahrscheinlich nicht einmal."

Den ebenfalls groß gewachsenen Belgier van den Breocke lobte Hirscher aber ausdrücklich. "Er ist saugut Ski gefahren." Insgesamt sei man natürlich enttäuscht. "Wir hätten gerne mehr raus geholt aus diesem Tag", schloss Hirscher das Abenteuer ab. Ab jetzt gilt seine volle WM-Konzentration dem Riesentorlauf und dem Slalom.

Als "Duell auf höchstem Niveau" beschrieb ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher die Niederlage gegen Schweden. "Die Laufzeit von Marcel war nicht so schlecht, die Schweden waren einfach um das Quäntchen schneller als wir." Schweden sei für ihn schon vorher der Topfavorit gewesen, betonte Puelacher.

Mit Frankreich setzte sich die als Nummer vier gesetzte Nation durch, während mit Österreich, Italien (beide 5.) und der Schweiz (4.) die drei höchsteingestuften Länder ohne Medaillen blieben. Deutschland, 2005 erster Gewinner überhaupt, wurde ebenso nur 9. wie die USA ohne Mikaela Shiffrin.