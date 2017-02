Erwartungen in St. Moritz mit 150.000 Zuschauern übertroffen

Er habe immer gesagt, es brauche zum guten Gelingen Schweizer Erfolge und gutes Wetter und beides sei eingetroffen, meinte Wetzel. "Keine Frage, es war eine großartige WM, wir hatten beinahe immer gutes Wetter und wie erwartet viel Sonne. Es wurde exzellente Arbeit geleistet und die sportlichen Leistungen waren auf außerordentlich hohem Niveau. Ich bin sehr glücklich", sagte Gian Franco Kasper, der Präsident des Internationalen Skiverbandes (FIS).

Der Zuschaueransturm habe ihn überrascht, weil St. Moritz doch weit weg von den Zentren liege. "Überragend, ein einzigartiges Skifestival." Mit Athleten aus 76 Nationen am Start sei auch ein neuer Rekord bei Alpinski-Weltmeisterschaften aufgestellt worden. Bei der Schlussfeier nach der Medaillenzeremonie für den Herren-Slalom wurde am Nachmittag die FIS-Flagge an Aare übergeben, das 2019 Austragungsort der nächsten WM ist.