KURIER-Kampagne: Bürger machen Politik

Die legere, aber konzentrierte Stimmung am Podium sorgte auch für so manche Polit-Kampfansage. Vize-Chefredakteurin Martina Salomon lockte etwa Vizekanzler Michael Spindelegger aus der Reserve. Spindelegger zum Thema Euro-Krise: "Ich bin nicht dafür, dass die Österreicher für die Schulden aller anderen haften. Da werden wir uns in der Regierung einigen müssen." Auch Sozialminister Hundstorfer sprach Klartext: "Es wird nie mehr so hohe Pensionen geben." Und Manager Ruttenstorfer traf den Nerv der KURIER-Leser: "Unsere Bundespolitik traut sich zu wenig. Man glaubt, dass Österreicher keine Veränderungen wollen. Es braucht mehr Mut, siehe Berufsheer, Schule oder Studiengebühren."