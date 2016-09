Eine Mutter und Expertin für Digitales Lernen erklärt, wie Sie Ihre Kinder in der virtuellen Welt begleiten könnenVorbild sein Gehen Sie mit gutem Beispiel voran: Wer ständig nur am Handy surft, braucht sich nicht wundern, wenn einem die Kinder es gleichtun.

Interesse zeigen

Lassen Sie sich von Ihrem Kind in die Welt der Spiele einführen und zeigen Sie Interesse an dem, was es tut. Wer Vertrauen schafft, weiß mehr darüber Bescheid, was Kinder im Netz tun.

Regeln aufstellen

Klingt einfach, ist aber gar nicht so leicht: Machen Sie mit Ihrem Kind aus, wie lange es online sein darf und welche Inhalte, Apps und Programme es nutzen darf. Das ist natürlich immer auch abhängig vom Alter des Kindes bzw. Jugendlichen.

Diskutieren Sie Sprechen Sie früh über ethische und technische Themen, über mögliche Konsequenzen der digitalen Datenflut und über gesetzliche Regeln. Machen Sie deutlich, dass das Netz nichts vergisst – egal ob Text oder Bild, das man postet. Zeigen Sie ein altes Führerscheinfoto von sich und zeigen so augenzwinkernd, dass es besser ist, dass so ein Bild privat bleibt.

Seien Sie neugierig

Was steckt hinter den Programmen? Lesen Sie Impressum und Datenschutzbestimmungen und überlegen Sie, was die Nutzung in der Praxis heißt.

Aus: Pia Zimmermann: Generation Smartphone. Verlag Fischer & Gann, 16,40 Euro.