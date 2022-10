Natalia Klitschko: Offene Worte über Scheidung von Vitali

Als Klitschkos Ehefrau war sie ihrem Mann stets eine wertvolle Stütze. Künftig will sich Natalia aber auf ihren eigenen Weg konzentrieren. Sie wolle nicht jahrelang, als die "Ex-Frau" von Vitali Klitschko bezeichnet werden, erklärt die ukrainische Sängerin: "Ich will, dass sie sagen: Das ist Natalia Yegorowa, die wir 25 Jahre lang Natalia Klitschko genannt haben."

Das bedeutet auch, dass sie sich nicht mehr den Routinen ihres Noch-Ehemannes anpassen muss. Sich nach den fixen Strukturen im Leben ihres Mannes zu richten, hat sie anscheinend gestört, wie Natalia Klitschko andeutete.

Abwechslung ist Vitali Klitschko offenbar nicht so wichtig. Den Sommer verbrachte das Paar in seinem Ferienhaus in Los Angeles. Zu Weihnachten besuchte die Familie Florida und ging Skifahren in Kitzbühel. Vitali habe selbst im Restaurant ungern experimentiert. "Er wusste immer vorher, was er essen wollte, und es war immer das Gleiche. Ich sagte: Das ist langweilig. Er sagte: Das ist stabil", so Natalia, die sich künftig beruflich selbst verwirklichen will. Sie will ein Zeichen als "Aktivistin, Public Speaker, Sängerin, Songwriterin" setzen, wie sie verriet.