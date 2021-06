Karrieremeldung: Verena Bogner übernimmt Redaktionsleitung von k.f.e. bei KURIER Digital

Die beruflichen Stationen von Verena Bogner erstrecken sich vom Managing Editor beim Gen-Y-Medium Vice Austria über die Leitung des feministischen Portals “Broadly”. 2017 erhielt sie die Auszeichnung zur “Onlinerin des Jahres” in der Kategorie “Innovator*innen”. Seit 2018 ist Verena Bogner Teil von KURIER Digital und trägt mit ihrem umfassenden journalistischen Fachwissen, rund um feministische Themen und Lifestyle-Trends, maßgeblich zur Ausrichtung von k.at bei.



k.at, das junge Portal des KURIER-Digital-Netzwerks richtet sich an eine junge, urbane Zielgruppe und informiert über Lifestyle-Trends, virale Phänomene, Events, Communitys sowie tagesaktuelle Nachrichten. Insbesondere in Wien erfreut sich die Plattform an steigendem Interesse und verzeichnet seit der Etablierung 2018 kontinuierlich Erfolgszahlen. Im April diesen Jahres konnten die drei Plattformen k.f.e. erstmals die 1 Mio. Marke an Unique Clients verbuchen.