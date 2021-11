Karrieremeldung: Tamara Gaider wird Content Marketing Managerin bei KURIER Digital

Die gebürtige Wienerin Tamara Gaider war für die nationale Presseagentur APA sowie für das Weekend Magazin tätig. Als Redakteurin nutzte sie ihre journalistischen Fähigkeiten für gesellschaftliche Themen, insbesondere in den Ressorts Lebensart und High Society. Nach Abschluss des Magisterstudiums in Publizistik an der Universität Wien ergänzte sie die Ausbildung durch einen Diplom-Lehrgang im Online Marketing Management an der Wirtschaftsakademie Wien, begann als Online Managing Director bei Falstaff LIVING und bereichert nun die Content Marketing Unit bei KURIER Digital. Der Premium-Publisher bietet ein sicheres Umfeld für die werbetreibende Wirtschaft, garantiert die erfolgreiche Abwicklung von Werbekampagnen und verzeichnet stetiges Wachstum an Reichweite und Werbebuchungen.