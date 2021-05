Karrieremeldung: Nina Hierzenberger avanciert zur Senior Content Marketing Managerin bei KURIER Digital

Nina Hierzenberger begann ihre Medienkarriere in PR-Agenturen, bevor sie 2016 bei einem österreichischen Lifestylemagazin im Bereich der digitalen Content-Kreation tätig wurde. Nach einem beruflichen Zwischenstopp an der österreichischen Botschaft in Buenos Aires zeichnete sie ab Ende 2017 für die Digital-Agenden der Corporate-Publishing-Plattform eines Handelsunternehmens verantwortlich, bevor sie 2019 zu KURIER Digital wechselte. Hierzenberger hält ein Zertifikat in Journalismus und schließt aktuell das Global Advancement Programme in Politik und Wirtschaft sowie das Masterstudium in Publizistik ab. Die 28-Jährige wurde zweimal mit Shortlist-Platzierungen bei den CCA Young Lions in der Kategorie Digital ausgezeichnet.