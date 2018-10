FMCG-Umsatz legt online Turbo-Wachstum hin

"Urbanisierung stützt Online-FMCG"

In den nordischen Märkten ist bereits jeder vierte Verbraucher (25%) bereit, online einzukaufen und sich Produkte nach Hause liefern zu lassen. Darüber hinaus sind die Verbraucher bereit, neue Online-Modelle anzunehmen, und es besteht die Möglichkeit für größere grenzüberschreitende E-Commerce Transaktionen mit anderen nordischen Märkten, insbesondere für Fach-Kategorien und -Produkte.

"Die weitere Akzeptanz und Beschleunigung von Online-FMCG wird durch die zunehmend geschäftigen Lebensstile, die Urbanisierung und von großen Unternehmen unterstützt, die in letzter Zeit stark in den E-Commerce-Bereich investieren", sagt Mathias Bernhardt, Global Business Partner, Retailer Services, Nielsen. "Bessere E-Commerce-Dienste, die es den Verbrauchern ermöglichen, Zeit zu sparen, werden den Bedarf an Omni-Channel-Angeboten für FMCG-Händler in ganz Europa weiter erhöhen."