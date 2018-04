TV-Film: Deutsches Kind, muslimische Adpotivfamilie

Drehbuchautor Salisbury setzt dabei auf einen Perspektivenwechsel und erzählt von einer „umgekehrten Integration“: „Die sogenannten Migranten sind längst zugehörig“, so Salisbury. „Das deutsche Kind muss in die muslimische Familie integriert werden.“

Zunächst habe er Bedenken gehabt, sich an eine Geschichte aus einem Kulturkreis zu wagen, den er nur von außen kenne. Bei der authentischen Umsetzung bekam er aber von den deutsch-türkischen Schauspielern und Regisseur Umut Dag (der mit „Vorstadtweib“ Martina Ebm liiert ist) Unterstützung: „Dann hieß es schon mal: So etwas machen wir bei uns zu Hause nicht. In den Dialogen sprechen sie jetzt so ein Mischmasch aus Deutsch und Türkisch.“