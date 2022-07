Startschuss für Branchen-ROMY: "Große Freiheit" und Grüße aus Ibiza

Sowohl im Kino als auch im Fernsehen (ServusTV und ORF) warf sich Skilegende Franz Klammer bzw. sein Darsteller Julian Waldner den Patscherkofel hinunter. „Klammer - Chasing the Line“ hat ebenso vier Siegchancen bei der Branchen-ROMY.

Ibiza lässt grüßen

Dieses Jahr stachen mehrere Produktionen rund ums Polit-Thema Ibiza ins Auge – was sich auch in der Nominierungsliste niederschlägt: Da wäre einmal die Sky-Serie „Die Ibiza-Affäre“, für die Nicholas Ofczarek bereits den Schauspieler-Publikumspreis bei der ROMY-Gala am 23. April ergattern konnte. Sky begleitete die Serie mit der Doku „Das Ibiza-Video: Ein Journalistischer Krimi“. Und der ORF beschäftigte sich in seiner Doku-Reihe „Der talentierte Herr ...“ mit zwei Hauptdarstellern der Affäre: Hessenthaler und Strache.