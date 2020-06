Sonderbriefmarke zum ROMY-Jubiläum

Sonderbriefmarke

England

Pölzl

Österreich

Österreich

Regina Simon

Wer oder was als Motiv eineziert, ist Sache des Postchefs oder der Königin, so es eine gibt. „Inentscheidet das die Queen“, scherzte, „inhabe ich dafür ein Komitee gegründet, das diese Entscheidung mit mir gemeinsam fällt.“ Traditionell besonders begehrt seien Eisenbahnen und Brücken, auch Sport und Kultur haben ingute Chancen, auf einer Marke thematisiert zu werden. Dass auf der KURIER-ROMY-Briefmarke weder die Währung noch die Markendesignerin () vermerkt sind, ist für den Postchef nicht weiter ungewöhnlich. „Das muss nicht sein, die Marke ist betont puristisch.“ 230.000 Stück hat die Österreichische Post aufgelegt, etwa die Hälfte ging an die Abonnenten.

Schreiben die Menschen überhaupt noch Briefe? „Die Menschen wollen wieder Rechnungen per Post erhalten, da sehe ich einen Gegentrend zum Digitalen. Liebesbriefe sind allerdings selten geworden, leider“, sagte Pölzl. Mit der KURIER-ROMY-Briefmarke geht sich aber viel Liebesbrief aus: bis zu 500 Gramm schwer nämlich.