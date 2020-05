Ein Smoking für alle Fälle

Doch zu festlichen Anlässen tragen Frauen noch immer die große Robe. Smoking und Mascherl scheinen nach wie vor den Herren vorbehalten zu sein.Bis jetzt.Seit neuestem propagieren die renommiertesten Modeschöpfer elegante Tuxedo-Kreationen für selbstbewusste Frauen. Nicht nur bei Saint Laurent ist der Smoking endlich auch Frauensache. Und wenn in diesem Jahr die beliebte ROMY-Gala über die Bühne geht, steht der Smoking hoffentlich nicht nur den Männern gut. Auch Damen können in der attraktiven Uniform glänzen – und zwar in unterschiedlichen Designs.

Das Dinner-Jacket kann kurz und tailliert oder weit und lang sein, aus glänzendem oder mattem Stoff, auch die Hosenform ist individuell – ob weite Marlene-Hose, enges 7/8- oder klassisches Bund­falten-Modell, ist Geschmackssache.Wir baten daher drei Publikumslieblinge, die in der Kategorie „Serie“ für eine ROMY nominiert sind, zum Mode-Shooting. Die Schauspielerinnen Ursula Strauss, Lilian Klebow und ihr Kollege Andreas Kiendl begeistern die Zuseher in ihren Rollen als Kommissar(in).

Und während Andreas Kiendl im Smoking richtig gute Figur machte und den markanten James-Bond-Charme versprühte, schlüpften die smarten Akteurinnen einerseits in glamouröse Roben und machten jedem Bond-Girl Konkurrenz, versuchten sich andererseits aber auch im Tuxedo. Ob mit obligater Fliege oder ohne, Ursula Strauss und Lilian Klebow waren von der stylischen Alternative zur großen Robe begeistert und fühlten sich in der edlen Uniform so wohl, dass sie diesen Look sogar für die ROMY-Gala in Betracht ziehen.