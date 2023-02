ROMY 2023: Gerhard Liebmann, nominiert als Beliebtester Schauspieler Film

Als „Star von der Alm“ wurde Liebmann einmal von der Kleinen Zeitung bezeichnet. Weil er als kleiner Bub am Bauernhof und im Sommer auf der Alm schon weiß: „Ich muss Schauspieler werden.“ Davor hat der 1970 geborene Mellacher allerdings einige Hürde zu nehmen: die Matura, Studium der Germanistik und Philosophie und die Angst vor der Schauspielschule.

Das erste Engagement im Ensemble des Linzer Landestheaters („Maria Stuart“) kündigte er, weil die „Knochenmühle“ nicht aushält. Nach dem Rückzug auf die Alm nochmals ein Ensembleversuch im Grazer Jugendtheater Next Liberty. Ab 1999 arbeitete Liebmann nur noch Projekt bezogen.

An denen mangelte es in den letzten Jahren nicht und war oft getragen von der Zusammenarbeit mit Starregisseur Andreas Prohaska. So wurde Liebmann dem breiten Publikum als Autohändler Gerry Dirschl in Prohaskas Kinohit „Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott“ (2010) bekannt. Er spielte in dessen mit der Emmy auszeichneten Movie „Das Wunder von Kärnten“ und in „Das finstere Tal“.

Abera auch mit anderen Regisseuren kann es Liebmann: In Marvin Krens Horrorfilm „Blutgletscher“ (2013) spielte er die Hauptrolle und im selben Jahr in Kurt Palms /Harald Sicheritz’ Filmseller „Bad Fucking“. Im bayerischen „Tatort“ gehörte er als Radtke zum Ensemble. Zur Zeit ist er als Vater in Reinhold Bilgeris "Erik & Erika" als Vater des späteren Skistars zu sehen.

Die Anerkennung seines schauspielerischen Könnens ist groß. Davon zeugen etwa der Österreichische Filmpreis und der Diagonale-Schauspielpreis. Bereits zwei Mal, 2016 und 2018, war Liebmann für die ROMY nominiert.