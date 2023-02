ROMY 2023: Florian Lettner, nominiert in der Kategorie Show, Unterhaltung

Was im Dezember 2019 als Versuch am späten Nachmittag gestartet ist, hat sich für ServusTV binnen drei Jahren zur Quotenbank mit Schubkraft für nachfolgende Sendungen entwickelt: Im Jänner ging die „Quizjagd“ zum 500. Mal auf Sendung. Für Moderator Florian Lettner ein „besonderes und schönes Gefühl" - und Grund für eine ROMY-Nominierung in der Kategorie Show, Unterhaltung.