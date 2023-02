ROMY 2023: Caroline Peters, nominiert als Beliebteste Schauspielerin Film

Sie schafft den Spagat zwischen Film und Bühne perfekt, ist in allen Genres daheim und wurde spätestens als Kommissarin Sophie Haas in „Mord mit Aussicht“ (ARD) zum Liebling auch des breiten Publikums: Caroline Peters. Die deutsche Schauspielerin ist beinahe schon eine echte Wienerin. Sie lebt in der Stadt, betreibt hier ein Postkartengeschäft und ist Ensemblemitglied am Burgtheater. Und sie ist eine hervorragende Komödiantin. Zuletzt spielte sie in "Der Nachname" - und ist damit, nach 2019, wieder für eine ROMY in der Kategorie Beliebteste Schauspielerin Film nominiert.

Spielfreude

Schon im ersten Teil der Komödie, „Der Vorname“, brillierte Peters als Elisabeth, als Gastgeberin einer gutbürgerlichen Abendgesellschaft, die schnell aus den Fugen gerät. Das macht sie mit unbändiger. Im zweiten Teil macht die Familie Urlaub in einem Ferienhaus auf Lanzarote. Eingeladen wurden die Geschwister von ihrer Mutter (Iris Berben), die in einer Beziehung mit ihrem Stiefsohn lebt – und so einige unangenehme Familiengeheimnisse enthüllt.