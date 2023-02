ROMY 2023: Anna Maria Mühe, nominiert als Beliebteste Schauspielerin Serie Reihe

Ihre Wandlungsfähigkeit bewies sie mit so unterschiedlichen Produktionen wie dem zweiteiligen ZDF-Drama „Familie!“ mit Jürgen Vogel, der sie quasi vor dem Kreißsaal betrügt und dem sie sich zum echten Gegenüber entwickelt. In der ZDF-Krimreihe „Solo für Weiss“, in der sie eine kühl und rational agierende, stets misstrauische Zielfahnderin gibt, die gleich im ersten Fall an ihre Grenzen gerät, als ihre Patentocher entführt wird.

Frühstart

Mehr als 60 Film- und Fernsehrollen hat Mühe bereits gespielt. Ihr Filmdebüt gab sie bereits 2002 im Teeniefilm „Große Mädchen weinen nicht“, nachdem Regisseurin Maria von Heland sie mit 15 in einer Berliner Bar entdeckt hatte. 2004 war sie bei der Berlinale an der Seite von Daniel Brühl und August Diehl in „Was nützt die Liebe in Gedanken“ über eine Schülertragödie aus den 20er Jahren zu sehen. In „Schwesterherz“ (2006) spielte sie die kleine Schwester von Heike Makatsch. 2008 ging sie im vielfach preisgekrönten Debüt-Film Christian Schwochows „Novemberkind“ auf die Suche nach ihrer Mutter, die „Republiksflucht“ begangen hatte. Und für den ORF-Historienfilm „Geliebter Johann, geliebte Anna“ (2009) verwandelte sich Mühe in eine Österreicherin. Für das Sozialdrama „In der Welt habt ihr Angst“ (2011) magerte sie für die Rolle einer Junkie-Braut kräftig ab.