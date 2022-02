ROMY 2022: Laurence Rupp, nominiert als beliebtester Schauspieler Serie/Reihe

Schon 2021 war der gebĂŒrtige Wiener im ROMY-Rennen - fĂŒr eine der Hauptrollen (Arminius) in der Netflix-Serie „Barbaren“. Die wurde teils auf Latein gedreht. Dass er sich nach der Matura („Ich musste Hannibal ĂŒbersetzen“) noch einmal so intensiv mit Latein beschĂ€ftigen wĂŒrde, hatte Rupp nicht gedacht. Auf diese Rolle war er "wahnsinng stolz": Denn "zuerst schien es mir gar nicht vorstellbar, an so einer großen Sache wie der der Netflix-Produktion teilzunehmen und noch dazu die Nummer eins zu sein."

Laurence Rupp (Jahrgang 1987) studierte am Max Reinhardt Seminar und war Ensemblemitglied am Burgtheater, wo er u.a. in "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" oder Handkes "Wunschloses UnglĂŒck" zu sehen war. Auch bei den Salzburger Festspielen trat Rupp auf. Vor der Kamera stand er u. a. fĂŒr „In 3 Tagen bist du tot“, das ihn einem breiteren Publikum bekannt machte, "Bergdoktor", „Die GetrĂ€umten“ oder „Cops“.

Zum ersten Mal ĂŒbrigens mit 11 Jahren."Das hat Spaß gemacht, aber ich habe mir damals nicht gedacht, dass ich unbedingt diesen Beruf ausĂŒben möchte. Der Gedanke kam mir erst spĂ€ter", sagte er im KURIER-Interview. "Nachdem mein Vater Produktionsleiter beim Film war, kannte ich dieses Gewerk ein bisschen. Als Kind fand ich dieses GefĂŒhl ungut, dass der Papa einmal ganz viel Geld hat und dann wieder gar keins, weil er gerade keinen Job hat. Als Kind und Jugendlicher war das nicht ganz zu begreifen. Ich wollte daher einen Beruf mit einem regelmĂ€ĂŸigen Einkommen haben, bei dem ich abgesichert bin. Deswegen erschien mir ein kĂŒnstlerisches Leben nicht vorstellbar." GeĂ€ndert hat sich das mit "In 3 Tagen bist du tot": "Das war ein Wendepunkt in meinem Leben, an dem ich beschlossen habe, dass ich diesen Beruf machen möchte."