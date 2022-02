ROMY 2022: Julian Waldner, nominiert in der Kategorie Entdeckung männlich

Aus eigener Erfahrung weiß ich, was es bedeutet, einen österreichischen Skifahrer

und dessen emotionale Lebensgeschichte zu verkörpern. Julian schafft es, die

Zuseherinnen in die Zeit der olympischen Winterspiele von 1976 zu führen und sie alle

an seiner finalen siegbringenden Abfahrt teilhaben zu lassen. Eine Abfahrt, die sein Leben verändert.

Wenn man den Film und Julian sieht, wissen wir alle, wie es ausgeht, aber dennoch bleibt es im Kino komplett still und man fiebert mit Julian und Franz Klammer mit, ob er es zu Gold schafft, oder nicht. Julian erlebt diese Situation tatsächlich und spielt sie nicht. Chapeau an Julian Waldner für seine Darstellung und Verkörperung des Franz Klammer. (Markus Freistätter)