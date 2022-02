ROMY 2022: Hary Prinz, nominiert als beliebtester Schauspieler Serie/Reihe

Nur beim Googeln besteht unter Umständen Verwechslungsgefahr, wenn man "Hary Prinz" eingibt. Da können sich schon ein paar Suchergebnisse über "Prinz Harry" einschleichen.

Im deutschsprachigen Fernsehen ist Hary Prinz aber längst zur unverwechselbaren Marke geworden. Und mit dem Sascha Bergmann aus den steirischen ORF-Landkrimis hat der gebürtige Wiener eine richtige "Signature"-Rolle: Der stets etwas angegrantelt wirkende Macho mit lakonischem Witz, aber gutem Herz.

Seit mehr als sieben Jahren spielt Prinz in den Steirerkrimis, die großteils auf den Romanen von Claudia Rossbacher beruhen. Auch im ZDF feiert die Reihe Quotenerfolge. Besonderes Aufsehen sorgte vergangenes Jahr die aufwühlend-dramtatische Folge "Steirertod", in der Bergmann seine langjährige Kollegin Sandra Mohr (Miriam Stein) verlor. Sie wurde durch Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) ersetzt.

Auch bei den "Toten vom Bodensee" ist Prinz Teil des Ermittlerteams. Die Liste an deutschen TV-Produktionen mit seiner Beteiligung ist lang und verzeichnet klingende Titel wie "Rommel", "Der Alte" und "Die Rache der Wanderhure". Zumeist waren es aber Nebenrollen, in denen Prinz zu sehen war.

Nominell für eine "Nebenrolle" war er 2021 für den Deutschen Filmpreis nominiert. Aber seine Darstellung des Kurt Raab in Oskar Roehlers Kinofilm "Enfant Terrible" über Rainer Werner Fassbinder fühlt sich wie eine Hauptrolle an und ist auch herausragend gespielt.

Nach der Matura begann Hary Prinz ein Studium der Geschichte, Biologie und Psychologie in Wien. Inspiriert durch Auftritte mit seiner eigenen Kabarettgruppe, absolvierte er von 1988 bis 1991 erfolgreich eine Schauspielausbildung am Wiener Franz Schubert Konservatorium.[2]

Einem festen Engagement am Burgtheater in Wien von 1990 bis 1992 folgten weitere am Stadttheater St. Gallen, Volkstheater, Schauspielhaus, erneut Burgtheater und Theater Gruppe 80 (1996 bis 1999) in Wien. Darüber hinaus ist Hary Prinz seit 1997 regelmäßig in deutschsprachigen und internationalen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.