ROMY 2022: Charly Hübner, nominiert als beliebtester Schauspieler Serie/Reihe

Zu Jahresbeginn ging eine TV-Ära zu Ende: Charly Hübner verließ (auf eigenen Wunsch) nach knapp zwölf Jahren den NDR-"Polizeiruf 110" aus Rostock. Der deutsche Schauspieler war damit von 2010 bis 2021 an der Seite von LKA-Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) als Sascha Bukow auf Verbrecherjagd. In dieser Zeit hat das Ermittlerduo nur wenig an Verwirrung, Verstörung und Verstrickung ausgelassen. Als krönenden Abschluss der '"Polizeiruf 110"-Geschichte ist Charly Hübner nun auch zum ersten Mal für eine ROMY nominiert - in der Kategorie "Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe".

Rastlos

Hübner wuchs als Sohn der Gastwirte Johannes und Margitta Hübner in Deutschland auf. Nach seinem Abitur 1991 arbeitete er am Landestheater Neustrelitz als Schauspieler und Regieassistent. 1993 begann er sein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Berlin, das er 1997 abschloss. Schon während des Studiums lernte er die Theaterregisseure Tom Kühnel und Robert Schuster kennen. Gemeinsam erarbeiteten sie Inszenierungen für das Maxim-Gorki-Theater und die Schaubühne in Berlin, ab 1997 auch für das Schauspielhaus und das TAT in Frankfurt am Main. In den Jahren 1996 bis 2002 arbeitete Hübner unter anderem mit den Regisseuren Amélie Niermeyer, Peter Eschberg, Hans Hollmann und Christian Tschirner zusammen.

2003 wechselte Hübner zum ersten Mal von der Bühne vor die Kamera. In vielen Film-Nebenrollen trat er zunächst als Darsteller der "kleinen Leute" oder als "guter Freund" auf. Einen Karriereschub erfuhr er 2006 durch seinen Auftritt im Oscar-prämierten Spielfilm "Das Leben der Anderen", wo er einen Stasi-Oberfeldwebel spielte.