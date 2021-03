ROMY 2021: "ORF-1-Freistunde" mit Fanny Stapf

Angst vor der Kamera, in neue Lebenswelten einzutauchen und Neues zu riskieren, hat die Wienerin nicht. Das liegt wohl an den zahlreichen Erfahrungen, die sie im Laufe ihres Lebens schon gemacht hat: Ihre TV-Karriere startete sie schon als Kinderreporterin bei „Confetti TiVi“. „Dann hab ich ein bissl den Faden verloren und eher im politischen Kinder und Jugendtheaterbereich gearbeitet“, erzählt Fanny Stapf.

Sie schloss das Master- Studium Theater-, Film- und Medientheorie in Wien ab und absolvierte zwei journalistische Ausbildungen in Deutschland. Bevor sie auf den Küniglberg zog, sammelte sie zwei Jahre lang bei RTL Erfahrung im Nachrichten- (Ntv, "RTL II News" etc.) wie Magazinbereich ("RTL Extra",“Punkt12“), sowie in New York im ZDF-Studio. In die Rolle als Moderatorin beim ORF ist sie aber „unverhofft reingeflogen“, wie sie dem KURIER am Telefon verriet. Ja, hin und wieder muss es eben schnell gehen.