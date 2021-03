ROMY 2021: Kino VOD Club

Als im März letzten Jahres die Kinopforten schlossen, wurden sie ganz besonders wichtig: Die Streamingdienste, die uns das Kino nach Hause auf die Couch liefern. Doch nicht nur Netflix und Co. konnten ihre Bedeutung weiter verstärken und uns mit internationalen Produkten versorgen. Wer sich für heimisches Filmschaffen interessiert, ist mit dem Kino VOD Club besonders gut aufgehoben. Seit 2017 liefert der Anbieter österreichisches Kino als Stream in die Wohnzimmer. Damit wird einerseits die Sichtbarkeit der österreichischen Produktionslandschaft erhöht und andererseits können die Kinos an der digitalen Verwertng von Filmen teilhaben.

Zudem präsentiert der KURIER Kino VOD Club (hier abzurufen) die Top 100 erfolgreichsten österreichischen Kinofilm: Geboten wird ein reichhaltiges Sortiment an Filmperlen, das von der schwarzen Komödie bis hin zum Autorenfilm reicht.

Der Kino VOD Club ist nominiert als beliebtestes Lockdownformat.