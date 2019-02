ROMY 2019: Gewinner erzählen von ihren emotionalen Momenten

Es ist noch kein Jahr her, und für sie war es ein ganz großer Moment ihrer Karriere, als es bei der ROMY 2018 hieß: Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe ist ... Hilde Dalik. Ein Moment der Emotionen, an den Dalik und weitere Gewinner des österreichischen Film- und Fernsehpreises in den nächsten Wochen in Spots auf Ö3, FM4, Kronehit und Superfly erinnern. Der Anlass: Ab sofort und bis 25. März läuft das Voting für die Publikumspreise der 30. ROMY, die am 13. April über die Bühne der Wiener Hofburg geht.

"Also ich war wirklich aufgeregt – das war mein erster Preis und was mich besonders freut, ist die Wertschätzung vom Publikum. Besonders für eine Arbeit, die man wirklich gerne macht", erzählt Dalik über den Moment der Auszeichnung für ihre Vanessa aus den "Vorstadtweibern".

Hauben-Preise

Obwohl eine Serien-Siegerin bei der ROMY, wie es Publikumsliebling Ursula Strauss ist, ist das Gewinnen keine Situation, an die man sich gewöhnt: "Preisverleihung – das ist Adrenalin pur. Wenn man dann die ROMY in der Hand hält – totale Glücksgefühle. Wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen einen wunderschönen, spannenden Abend und Toi, Toi, Toi!".

Und auch der Umgang mit den Statuetten, von den Strauss immerhin bereits vier zuhause hat, bleibt durchaus besonders. "Bei mir stehen alle ROMYs in der Küche und im Winter tragen sie Hauben", erzählt die 44-Jährige. Ist ja auch logisch, weil es im Winter kalt ist. Die Hauben sind übrigens Geschenke oder auch Fundstücke. Begonnen habe das mit den innocent-Mützen, der Charity-Aktion „Das Große Stricken“ für die Caritas zugunsten älterer Menschen. Bei den vielen Projekten, die Strauss heuer umsetzen wird, sollte sie schon noch einen kleinen Vorrat an Mützen anlegen.