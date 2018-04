Neue Shows für den Freitagabend auf ORFeins

Der zwei Meter große Mann hat auch bereits Erfahrung im Abtesten von Wissen: Im slowakischen Fernsehen moderierte er jahrelang eine Quizsendung. Die brachte den Fragesteller mitunter selbst zum Schwitzen: „Ich bin zwar gebürtiger Slowake, aber mein Slowakisch ist einfach nicht so astrein“, erzählt Kamenar, der seit seiner Kindheit in Österreich lebt. „Ich hab durchs Horcherl immer von der Regie erfahren, was das nächste Wort überhaupt heißt“, erinnert er sich schmunzelnd.

Im Anschluss um 22.00 Uhr hat Katharina Straßer ihren zweiten Auftritt am morgigen ORFeins-Abend: Sie ist Rate-Gast bei „Was gibt es Neues?“. In der Ausgabe zum Thema Schlaf wird etwa nach der „Sanduhrtechnik“ gefragt. Um 22.45 Uhr ist Straßer in einer Folge von „Gemischtes Doppel“ an der Seite von Ehemann und ROMY-Nominee Thomas Stipsits zu sehen. Die beiden schlüpfen in „beinahe wahren Geschichten“ in mehr als 100 Rollen.