Die KURIER ROMY geht in die 29. Runde. Ab sofort werben 31 Publikumslieblinge aus Film und TV in sechs Kategorien um die Gunst des Publikums. In Anwesenheit einiger Nominierter wurden heute im Grand Hotel Wien die Nominierten für die KURIER ROMY-Gala 2018, die am 7. April stattfindet, bekanntgegeben. Damit ist auch das Publikumsvoting eröffnet, es läuft bis zum 23. März.

KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter freute sich bei der Pressekonferenz am Montag über "eine ausgesprochen positive Angelegenheit in einer bedrückend negativen Zeit." Während in den sozialen Medien oft Shitstorms den Ton angeben, sei die Publikumswahl bei der KURIER ROMY dagegen eine Wohltat.

Für KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger verbindet der Preis Generationen, "spricht Teenager genauso an wie ältere Menschen und erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit". Nach dem Rekordvoting im Vorjahr mit 180.000 Stimmen erwartet man heuer eine neuerliche Steigerung und hofft auf einen "Zweier" vor dem Voting-Ergebnis.

Die feierliche Verleihung der KURIER ROMY findet am 7. April in der Wiener Hofburg statt und wird ab 21.10 Uhr wieder live auf ORF 2 übertragen. Zwei Tage vor der offiziellen Gala werden von der KURIER ROMY Akademie Film- und Fernsehschaffende in den verschiedenen Fachkategorien ausgezeichnet. Diese kleinere Gala wird erstmals prominent in einem der beiden ORF-Hauptsender zu sehen sein (am 6. April um 21 Uhrin ORF2).

Zu Ehren von Romy Schneider

Die 29. KURIER ROMY am 7. April in der Wiener Hofburg steht ganz im Zeichen ihrer Namensgeberin Romy Schneider. Die Stars des Abends und auch der ORF (TV-Programm siehe unten) würdigen die legendäre Schauspielerin, die Ende September ihren 80. Geburtstag gefeiert hätte.

ROMY-Erfinder Rudi John bezeichnete sich bei der Pressekonferenz als "Fan von Romy Schneider", sie sei zu ihrer Zeit die größte internationale Diva aus dem deutschsprachigen Raum gewesen. Daher sei eine "damals schon weltberühmte Schauspielerin" für den von ihm erfundenen Fernsehpreis Pate gestanden, "und kein Onkel wie beim Oscar". Auch die ROMY-Statue ist Schneiders Silhouette nachempfunden.

ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner wies auf einen entsprechenden Romy-Schneider-Schwerpunkt im ORF mit einer komplett neuen Doku hin (Details siehe unten). Schneider, die "als selbstbestimmt aber auch verletzlich beschrieben" worden sei, wurde 1938 "in eine schreckliche Zeit hineingeboren", sagte Zechner. Anlässlich des Gedenkjahres der Republik werde man auch daran erinnern.

Die Kooperation mit dem KURIER bezeichnete Zechner als "ersprießliche Ehe über viele Jahre hinweg". Dies sei keine Zwangsehe, "und daher machen wir im ORF immer mehr und mehr".

Debüts bei den Nominierungen

2018 ist aber auch das Jahr vieler Erst-Nominierungen. Unter anderen stehen Murathan Muslu, Verena Altenberger, Joseph Hannesschläger, Helmfried von Lüttichau, Thomas Stipsits, Nadja Bernhard, Claudia Reiterer, Ulrike Folkerts, Georg Friedrich, Anne Will oder Jan Böhmermann das erste Mal auf der Liste.

Die 31 Stars aus Film und Fernsehen hoffen bis 23. März auf möglichst viele Stimmen durch das Online-Voting und via Wahl-Karten und auf eine goldene Statuette.

In der Kategorie Schauspielerin Kino / TV: Nina Proll (Anna F***ing Molnar) Pia Hierzegger (Die Notlüge/ORF)

Julia Koschitz (Am Ruder/ZDF)

Verena Altenberger (Die Beste aller Welten)

Aglaia Szyszkowitz (Die Wunderübung)



Schauspieler Kino/ TV: Juergen Maurer ("Harri Pinter, Drecksau")

Elyas M’Barek (Fack Ju Göhte 3)

Georg Friedrich (Helle Nächte)



Florian David Fitz (Kästner und der kleine Dienstag / ORF, ARD) Murathan Muslu (Anna F***ing Molnar, Vorstadtweiber)



Schauspielerin Serie: Patricia Aulitzky (Lena Lorenz / ZDF)) Hilde Dalik (Vorstadtweiber) Gerti Drassl (Vorstadtweiber) Ulrike Folkerts (Tatort: Kopper/ARD) Maria Happel (Soko Donau)



Schauspieler Serie: Joseph Hannesschläger (Die Rosenheim-Cops) Christian Tramitz (re.) und Helmfried von Lüttichau (Hubert & Staller) Gerhard Liebmann (Tatort: Der Tod ist unser ganzes Leben) Heino Ferch (Spuren des Bösen – Wut) Andreas Lust (Schnell ermittelt, Casting)

Nadja Bernhard

Information: Corinna Milborn

Claudia Reiterer

Sylvia Saringer

Anne Will



Show/Unterhaltung: Jan Böhmermann (Neo Magazin Royale, ZDF neo) Michael Niavarani („Romeo und Julia“, ServusTV)

Kai Pflaume (Klein gegen groß, Wer weiß denn sowas)

Ruth Moschner (Grill den Profi, Vox) Thomas Stipsits (Kabarettgipfel)

Vier der aktuell Nominierten haben bereits eine goldene KURIER ROMY zu Hause: Vor über zehn Jahren (2006, 2007 und 2008) gewann Michael Niavarani den Publikumspreis drei Mal in Folge, Gerti Drassl wurde 2006 als "Shooting Star" ausgezeichnet. Florian David Fitz (2016) und Elyas M‘Barek (2014) wurde der begehrte Preis ebenfalls bereits übergeben.

Foto: KURIER/Rainer Eckharter Die insgesamt sechs Kategorien, in denen der "Lieblingspreis" vergeben wird, lauten: "Beliebteste Schauspielerin / Beliebtester Schauspieler Kino / TV-Film", "Beliebteste Schauspielerin / Beliebtester Schauspieler Serie / Reihe", "Information" sowie "Show / Unterhaltung". Aller guten Dinge sind drei, betonte im Rahmen des Kick-Off auch das ORF-Moderatorenduo Katharina Straßer und Andi Knoll. Sie werden erneut durch die glanzvolle Gala in der Wiener Hofburg führen.

Das Voting

Das Publikum entscheidet ab heute bis zum 23. März darüber, wer sich 2018 über eine goldene Statuette freuen darf. In diesen vier Wochen kann online auf romy.at oder per Votingkarte der Österreichischen Post AG für die Stars abgestimmt werden. Nach dem Rekordvoting 2017 erwarten sich die Veranstalter heute eine neuerliche Steigerung: „Im Jahr 2017 wurden für die KURIER ROMY rund 180.000 Stimmen abgegeben. Das waren 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor,“ betont Thomas Kralinger. Die ordnungsgemäße Stimmenauszählung überwacht wiederum Notar Mag. Rupert Benedikt.