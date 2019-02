Sie haben jetzt das Steuer übernommen – auch im Wagen.

Das freut mich am meisten. Mit Lüttichau zu fahren, da bewegte man sich immer am Rande der Todeszone. Das weiß er auch. Privat, glaub’ ich, fährt immer seine Frau, weil die auch Angst hat. Es hat das nun zwei Vorteile: Wir müssen nicht mehr auf den Trailer – ich fahre jetzt original mit Saug-Stativ. Das kommt im Bild auch besser, weil früher waren immer irgendwelche Produktionsfahrzeuge oder ein Stau von zwölf Kilometern im Hintergrund zu sehen. Darüber hinaus ist eben für meine Psyche sehr vorteilhaft.

Ist die nächste Staffel schon fixiert, wie soll es weitergehen?

Das ist schon fix. Jedenfalls hat es die ARD bekannt gegeben. Ich würde mir wünschen, dass Helmfried einmal in einer Gastrolle zurückkommt, gern auch als Staller, der irgendwas kaputt macht und wieder abhaut. Also, den Helmfried vermisse ich schon noch sehr. Das liegt auch an unserer jahrzehntelangen Freundschaft. Ich finde auch, dass man sich die Rückkehr in dieser Serie erlauben kann.

Sie wälzen seit einiger Zeit die Idee eines Filmes über einen gescheiterten Komiker.

Das ist immer noch mein Lieblingsprojekt. Am liebsten würde ich das ja gemeinsam mit Bully Herbig, Rick Karvanian und Helmfried machen. Das wäre zwar von der Besetzung her etwas groß, aber sehr reizvoll. Die Idee, in die tragikomische Richtung zu gehen, Menschen zu zeigen, die scheitern, nochmals eine Chance bekommen und, logischerweise, wieder scheitern, das kann sehr lustig sein und ist jedenfalls spannend.