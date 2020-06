Frank Rosin

In Frank Rosins Haut möchte man oft nicht stecken. Wenn er in einem heruntergekommenen Wirtshaus in der deutschen Provinz steht und mäßig begabten Wirtsleuten erklären muss, dass man eine Suppe normalerweise warm auf den Tisch bringt und das Fleisch nicht roh. Für die Kabel 1-Dokusoap " Rosins Restaurant" fährt der 48-Jährige seit 2009 durch Deutschland und versucht, Restaurants vor dem Bankrott zu bewahren. Die Rettung verläuft nicht immer erfolgreich – die Fernsehsendung ist es schon.

Rosin gehört zu den meistbeschäftigten Fernsehköchen im deutschsprachigen Raum. Er wirkte im "Fast-Food-Duell" ( Kabel 1) mit, war ständiger Juror bei "Topfgeldjäger" ( ZDF), ließ in "Hell’s Kitchen" (Sat.1) Prominente gegeneinander antreten und suchte im Herbst 2014 an der Seite von Alexander Herrmann, Tim Mälzer und Lea Linster in "The Taste" (Sat.1) nach dem deutschen Nachwuchskoch des Jahres.