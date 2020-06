Sie steht für Intelligenz, Ruhe und perfekte Vorbereitung: Wenn Barbara Stöckl sich einen Talkgast vornimmt, haben "Ähs" und "Öhs" Pause. Sie weiß genau, was sie wissen will und sie kann zuhören. Seit zwei Jahren stellt sie diese im TV-Geschäft seltenen Qualitäten Woche für Woche in " Stöckl" unter Beweis. In einem kargen Studio treffen Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Professionen zu Gesprächen zusammen - im besten und altmodischsten Wortsinne.