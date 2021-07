So setzte sich etwa Maria Schrader mit ihrer außergewöhnlichen Lebensgeschichte einer chassidischen Jüdin, die nach Berlin zieht, in den Kategorien Beste Serie und Beste Regie TV/Stream mit „Unorthodox“ durch. Schrader erinnerte sich in ihrer übermittelten Dankesrede an gute Erfahrungen in Wien: Hier hat sie sich erstmals zwei Paar Schuhe an einem Tag gekauft – und das resultierende Gefühl von Freiheit mitgenommen.



Einer der herausragendsten Filme der vergangenen Jahre mit österreichischer Beteiligung erhielt zwei ROMYs, darunter einen Preis, den die Jury selbst vergeben hat, und der begehrte Preis für die beste Produktion: „Quo Vadis, Aida?“ von Jasmila Žbanic. Die bosnische Regisseurin erzählt darin vom Massaker in Srebrenica und wurde für den Auslandsoscar nominiert. Produzent Antonin Svoboda erinnerte an die Tausenden Seelen, die in dem Massaker verloren gingen. Und hoffte, dass Filme diese Seelen zumindest als Geschichten zurückholen können. Edita Malovcic verlas die Dankesworte von Žbanic.