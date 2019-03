Ein neuer Fall für Eisner, Fellner und Schimpf

Mit jenseits der 100.000 Besucher ist die Komödie "Love Machine" der erfolgreichste österreichische Kino-Film seit Monaten. Jetzt kehrt ROMY-Nominee Thomas Stipsits jedoch wieder zum Fernsehen und an die Seite der vielfachen ROMY-Gewinner Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer zurück. Die drei Schauspieler stehen noch bis Anfang April in Wien und Umgebung für den neuesten ORF-" Tatort" vor der Kamera.

In "Pumpen" geht es um das zufällig gerade hochaktuelles Thema: Doping. Neben den Bahngleisen wird eine männliche Leiche gefunden. Die Identifizierung des Toten gestaltet sich nicht ganz einfach, führt aber alsbald in ein kleines Wiener Fitnessstudio, wo das Opfer zeitlebens häufig anzutreffen war und sich einige Ungereimtheiten auftun. So wurde beobachtet, dass im Schutz des Studios mit verbotenen Substanzen gehandelt wird.

Moritz und Bibi ermitteln in der ihnen eigenen Art. Dabei werden sie von einem völlig unerschrockenen Kollegen unterstützt, der weder Mühen noch Risiken scheut und sich in seiner Begeisterung in große Gefahr begibt: Manfred Schimpf ( Thomas Stipsits).

Andreas Kopriva, der zuletzt bei „Walking on Sunshine“ Regie führte, feiert mit „Pumpen“ nun sein „ Tatort“-Debüt. Für das Drehbuch zeichnen – ebenfalls erstmals – Robert Buchschwenter und Karin Lomot verantwortlich. Kameramann ist Josef Mittendorfer. Zu sehen ist „ Tatort – Pumpen“ (AT) voraussichtlich 2020 in ORF 2. „ Tatort – Pumpen“ (AT) ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Allegro Film.