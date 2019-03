Diese Frauen verdrehen Alfons Haider den Kopf

Eine ROMY hat er moderiert, eine ROMY hat er – mit Mirjam Weichselbraun für „Dancing Stars“ als bestes neues Showformat entgegen genommen – und einmal war er ROMY-Laudator für die Schauspielerin Brigitte Neumeister ( 2013). Mittlerweile ist er selbst Altmeister mit gut und gern 1000 Sendungen auf der Kampfkarte: ORF-Show-Beau Alfons Haider (61) greift bei der 30. Auflage des größten österreichischen Film- und Fernsehpreises (13. April in der Hofburg, live ab 21.10 Uhr in ORF2) zumindest nach einer halben Goldstatue – gemeinsam mit seiner deutschen „Starnacht“-Partnerin Barbara Schöneberger (45) in der Kategorie „Show/Unterhaltung“.

Haider hält zwar den Sieg für „unwahrscheinlich – angesichts der Konkurrenz von Helene Fischer abwärts“, aber nach einem halben Leben im Fernsehen haut er sich immer noch mit ganzer Kraft in den Wahlkampf, denn: „Feig war ich nie in all den dreißig Jahren. Die ein, zwei Ausrutscher sind mir als Privatperson passiert.“