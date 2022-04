Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe 2022: Nicholas Ofczarek

In der Sky-Serie "Der Pass" gibt der Burgschauspieler nun bereits in der zweiten Staffel den desillusionierten, zynischen, von der Welt angeekelten Kommissar Gedeon Winter. Aber nicht nur in "Der Pass“ beeindruckt er sein Publikum: Auch in der Serie "Die Ibiza-Affäre" (Sky) hat Ofczarek mit seiner Darstellung des Julian H., dem es mit seinem geheimen Videomitschnitt gelang, den Politiker H. C. Strache zu Fall zu bringen, einen neuen Höhepunkt in dieser Sparte erreicht.