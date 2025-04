Wir sind Kardinal, aber nicht mehr Papstwähler

Am 22. Jänner wurde Kardinal Christoph Schönborn 80 Jahre alt – und mit diesem Tag nahm der Papst auch seinen Rücktritt als Wiener Erzbischof an. Ebenfalls mit diesem Tag erlosch auch sein Recht zur Teilnahme an einem Konklave. Und da Schönborn Österreichs einziger Kardinal ist, wird an der nun bevorstehenden Wahl eines Nachfolgers für Papst Franziskus kein Österreicher teilnehmen.

Im Übrigen machte Schönborn bei seiner Abschiedspressekonferenz auch klar, dass er nicht damit rechnet, dass sein Nachfolger wieder zum Kardinal ernannt wird. Dies freilich damals noch mit Blick auf Franziskus und dessen Praxis, eher Bischöfe aus der Peripherie mit Purpur auszuzeichnen. Ob sich das unter einem künftigen Pontifex ändert, bleibt abzuwarten.

Traditionell war jedenfalls der Sitz des Wiener Erzbischofs mit der Kardinalswürde verbunden. In die Amtszeit von Schönborns Vorgänger, Kardinal Hans Hermann Groër (1986–1995) fiel kein Konklave. Dessen Vorgänger jedoch, der legendäre Kardinal Franz König (1956–1985) nahm an drei Konklaven teil: 1963 (Wahl von Paul VI.) sowie zweimal 1978 (Johannes Paul I. und Johannes Paul II.). Nicht jedoch an jenem von 1958 (Johannes XXIII.) – da amtierte König zwar schon als Wiener Erzbischof, war aber noch nicht Kardinal.