Wo Touristen wohnen können: Vom Baumhaus bis zum Raumschiff

Saint Michel-Chef-Chef, Bretagne, Frankreich: Schlafen im Flugzeug

Alle, die auf Reisen gerne Höhenflüge machen, werden in dieser Unterkunft in Saint-Michel-Chef-Chef ihren unvergesslichen Favoriten finden. Hier übernachten Gäste in einem echten Flugzeug: Doppelbett und Wohnzimmer laden in der Kabine zum Entspannen ein. Im Badezimmer im Cockpit kann mit schöner Aussicht in der Natur Westfrankreichs geduscht werden.