Wo das Leben auf Lautlos gestellt ist

Tagwache ist am nächsten Morgen übrigens schon um 5.30 Uhr. Zumindest für jene Gäste im Kloster, die darum bitten, am Chorgebet der Mönche in der Früh teilnehmen zu dürfen. Für Kloster auf Zeit muss man sich Urlaub nehmen. Doch Vorsicht, die Suche nach Gott ist kein flotter All-inklusive-Urlaub. Sie ist am Ende des Tages auch eine Suche nach sich selbst.

Leicht macht es einem Admont dabei nicht. Bis Mittag drückt hier – in einem Tal der Enns, am Eingang zum Gesäuse – der Nebel aufs Gemüt. Für Menschen, die zu Herbst-Winter-Depressionen neigen, ist das hier vielleicht nicht die allererste Adresse.

Drei dicke Nuss-Palatschinken mit Zwetschkenröster bringen den Wochenend-Mönch nach dem Mittagsgebet schnell auf andere Gedanken. Uah! Und zwingen ihn nach dem Essen zunächst in die Knie bzw. zu einem feinen Nachmittagsschlaf.

„Erwarte das Unerwartete“, heißt ein Leitmotiv in Stift Admont, das inmitten der steirischen Alpen steht und einen Widerspruch in sich birgt: Draußen die gewaltige Bergkulisse, und hier herinnen diese fantastische spätbarocke Bibliothek mit 70.000 historischen Büchern und einem richtig abgefahrenen Museum für moderne Kunst daneben. Das Unerwartete muss jeder für sich selbst finden. An Ablenkung mangelt es jedenfalls nicht. Museum und Bibliothek stehen allen offen.

Und dann ist es auch schon wieder Sonntag, der Tag, an dem die meisten Mönche in ihren Gemeinden draußen sind und ihre Predigten halten. Ein letztes Mal lässt sich der Nebel draußen nur ganz schwer von der Sonne besiegen. Dafür sieht man manches klarer. Der Sonntag bedeutet Abschied von Admont, bedeutet Entlassung aus der Intensivstation. Alle Körperfunktionen arbeiten normal, auch die Gedanken schlagen nicht mehr so wild nach oben und nach unten aus. Draußen in der Welt wartet schon die Eisenbahn, die einen zurück in die Großstadt bringt.

„Integrieren Sie in Ihren Alltag, was Ihnen guttut“, rät Pater Jeremias zum Abschied. Ein guter Plan. In der Theorie. Ganz ehrlich, ich schwöre, gebe es zu: Mit zunehmender Distanz zum Kloster wächst auch der Zweifel, wie gut der Ordensmann unseren Alltag hier draußen überhaupt nachvollziehen kann.