Wo darf ich eigentlich Wildcampen?

Mit dem alten VW-Bus einfach drauflos fahren, irgendwo abseits der Landstraßen stehen bleiben. Das Zelt am Strand von Irgendwo aufschlagen. Lagerfeuer. Freiheit. So die romantische Vorstellung vieler. Das dies heutzutage nicht mehr so einfach geht, exakter: nicht überall erlaubt ist, ist eine andere Geschichte. Hier die Fakten.

Beginnen wir in Österreich. Hierzulande ist freies Stehen bzw. Übernachten mit dem Zelt oder Campingfahrzeug großteils verboten. Eine Missachtung kann hohe Strafen mit sich ziehen, die konkrete Höhe ist Angelegenheit der Bundesländer.