Wiener Unterwelt: Die düstere Stadt unter der Stadt

Kaum eine andere Stadt verfügt über ein derart dichtes Netz an historischen Tunneln und Kellern. "Viele Keller reichen bis zu vier Stockwerke in die Tiefe. Wofür sie verwendet wurden, ist nicht immer ganz klar", sagt Lukacs. So bleibt es der Fantasie überlassen, wozu etwa das einstige Beguinen-Nonnenkloster am Fleischmarkt unterirdisch mit dem nahe gelegenen Dominikanerkloster verbunden war. Der vierstöckige Klosterkeller selbst wird heute jedenfalls als exklusives Weinlager und Veranstaltungsort genutzt. Hier tafelt etwa die "Europäische Bruderschaft der Weinritter".



Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Keller als Luftschutzbunker benutzt. Nicht immer boten sie die rettende Zuflucht: Im Untergeschoß des Philipphofs bei der Albertina starben im März 1945 nach einem Bomben-Volltreffer mehr als 300 Menschen. Ihre Leichen konnten nie geborgen werden und liegen heute noch unter Alfred Hrdlickas Mahnmal gegen Krieg und Faschismus.